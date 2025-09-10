Operação Protetor das Fronteiras recupera veículo de luxo roubado

Publicada em 10/09/2025 às 09h00
Durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Estado de Rondônia, policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), em conjunto com o 8º BPM, recuperaram um veículo de luxo roubado.
O fato ocorreu na noite desta terça-feira (09/09), na BR 425, próximo à ponte do Laje, em Nova Mamoré. A ação aconteceu por volta das 20h55, quando a equipe abordou uma caminhonete Toyota Hilux SW4, cor branca, ano 2025, conduzida por um homem de 31 anos. No veículo também estavam uma mulher de 18 anos e uma criança de aproximadamente um ano.
Durante a fiscalização, foram constatados indícios de adulteração no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e nos sinais identificadores. Após procedimentos técnicos, os policiais descobriram que a verdadeira placa do automóvel era registrada em Recife (PE) e possuía restrição de roubo/furto desde 06 de agosto de 2025.
Diante da constatação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o veículo, à Delegacia de Guajará-Mirim. A ação representou um prejuízo significativo ao crime organizado, com a recuperação de um bem de alto valor comercial.
O Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) reforça que a população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia, que garante o anonimato do denunciante. As ligações e mensagens podem ser feitas para o número (69) 99985-0805 (WhatsApp e ligações).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!