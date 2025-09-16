Operação da Polícia Civil prende suspeito e apreende drogas em Ji-Paraná

Publicada em 16/09/2025 às 08h20
A Polícia Civil de Rondônia deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação “Curto-Circuito”, maior ação já realizada no Estado contra furtos e roubos de cabos de cobre. Em Ji-Paraná, policiais cumpriram mandado de busca e apreensão no bairro Copas Verdes, onde localizaram quase 1 kg de drogas e prenderam Maycon, suspeito de integrar a organização criminosa.
A operação envolve 19 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão em Ariquemes, Ji-Paraná e Mato Grosso. O grupo investigado é acusado de atuar de forma estruturada, com planejamento e hierarquia, causando prejuízos milionários e comprometendo serviços essenciais à população.
A ação reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger a infraestrutura do Estado e combater organizações criminosas que ameaçam a segurança pública.
