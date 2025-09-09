Olimpíada Nacional de Eficiência Energética segue com inscrições abertas: Rondônia pode brilhar de novo

Publicada em 09/09/2025 às 10h47
Os estudantes rondonienses têm até o dia 30 de setembro para se inscrever na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025, que promete unir conhecimento, tecnologia e consciência ambiental em uma competição cheia de desafios. A iniciativa é voltada para alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e privadas de todo o Brasil e já mobilizou milhares de jovens nas últimas edições.
Mais do que uma competição, a olimpíada é uma oportunidade de aprender sobre o uso inteligente da energia elétrica, sustentabilidade e como pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças na sociedade e no meio ambiente.
Rondônia já tem exemplo de sucesso
Na edição de 2024, a estudante Heloá Santos, de Rondônia, foi destaque nacional. Ela mostrou que dedicação e criatividade podem transformar o aprendizado em conquistas concretas. Sua trajetória é um convite para que outros jovens do estado também se lancem nesse desafio.
“Foi uma experiência incrível, que abriu portas e me fez enxergar como eu posso ajudar a cuidar do planeta”, afirmou Heloá, inspirando colegas de escola e professores.
Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e coordenada pelo Instituto Abradee, com apoio da Energisa e de 48 distribuidoras em todo o país, a ONEE busca despertar nos jovens o protagonismo em questões essenciais para o futuro.
Para Rérisson Bessa, analista de eficiência energética da Energisa Rondônia, a olimpíada é muito mais que uma disputa.
“Participar da ONEE é mais do que competir, é aprender, de forma divertida, como cuidar da energia e do nosso planeta. A Energisa acredita que os jovens de Rondônia têm um papel fundamental nessa transformação e queremos ver cada vez mais estudantes fazendo a diferença.”
Como participar
Inscrições: gratuitas, até 30 de setembro, pelo site www.onee.org.br
Quem pode: alunos do 8º e 9º ano e professores, que também receberão formação para orientar os estudantes.
Etapas:
Formação de professores: agosto e setembro
Desafios e provas: outubro
Resultado: outubro
Premiação nacional: 6 de novembro, em Brasília (DF), com todas as despesas pagas.
Premiação
Os vencedores levam medalhas de ouro, prata e bronze. O melhor aluno de cada estado ganha um notebook. Além disso, os medalhistas garantem vaga direta na 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!