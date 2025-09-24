Oficina Rota 22 Vale do Jamari em Ariquemes fortalece lideranças e a comunicação com a população

Publicada em 24/09/2025 às 08h40
A cidade de Ariquemes recebeu na noite desta segunda-feira (22) a Oficina Rota 22 Vale do Jamari, realizada na Casa Bella Eventos.
O encontro buscou capacitar lideranças, promover a troca de experiências e compartilhar formas mais dinâmicas de comunicação com a população, ampliando a compreensão da realidade local e tornando a informação mais acessível.
A oficina também confirmou investimentos já aplicados no Vale do Jamari, que somam mais de R$ 558 milhões. As cidades beneficiadas incluem Ariquemes, Buritis, Alto Paraíso, Monte Negro, Cacaulândia e Cujubim. Foram destinados R$ 80 milhões para infraestrutura, R$ 70 milhões para habitação, R$ 10 milhões para saúde e R$ 1,4 milhão para educação, impulsionando o desenvolvimento regional e melhorando a qualidade de vida da população.
As apresentações trouxeram análises das principais dificuldades da região e geraram debates participativos. O público contribuiu com ideias e propostas, tornando o encontro interativo e produtivo.
O evento também registrou novas filiações ao PL, ampliando a adesão de lideranças regionais ao partido e reforçando sua capacidade de mobilização. Entre os participantes estavam vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças partidárias, comerciantes e membros da comunidade.
Entre eles, André Rossetto, vice-prefeito de Ariquemes, Catiane Malta, presidente do PL Mulher, e Éder da Silva, prefeito de Rio Crespo. O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, do Republicanos, destacou a importância da parceria com o PL.
Ele afirmou que a atuação do partido em Ariquemes tem sido positiva e que os investimentos representam um trabalho consistente na região.
“Este evento é fundamental para esclarecer sobre as regras da política nacional. Reconheço os recursos destinados ao estado e ao município, assim como as emendas parlamentares, e tenho gratidão pelo olhar atento à cidade de Ariquemes”, afirmou.
O engenheiro Fernando Vilas ressaltou o impacto da oficina para a comunicação local. “Esse encontro é importante para a realidade rondoniense. Estamos aprendendo a comunicar de forma mais dinâmica com o cidadão, compreendendo melhor os desafios locais e tornando o diálogo mais direto com a população”, disse.
