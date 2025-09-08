Obras de pavimentação do governo seguem avançadas na RO-383, no distrito de Riozinho, em Cacoal

Publicada em 08/09/2025 às 10h58
Com avanços na execução de obras de pavimentação pelo estado, o governo de Rondônia segue na execução das obras de pavimentação da RO-383, no distrito de Riozinho, em Cacoal. Os serviços, realizados pela 4ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) já estão na fase final de terraplanagem em quase 4 quilômetros da rodovia, restando cerca de 500 metros para concluir essa etapa e avançar na imprimação (aplicação de material betuminoso em uma camada de base ou pavimento) e capa asfáltica, melhorando a trafegabilidade de todos que utilizam a via.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a melhoria da RO-383 representa qualidade de vida e mais segurança para população. “Estamos trabalhando para entregar estradas modernas e duráveis, que facilitem o transporte, melhorem o escoamento da produção e fortaleçam a economia regional”, ressaltou.
Moradores do distrito acompanham com entusiasmo o progresso da obra
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou que o cronograma vem sendo cumprido com dedicação. “A equipe da 4ª Residência Regional está empenhada, utilizando maquinário e equipes qualificadas para garantir um asfalto eficiente, beneficiando os moradores de Riozinho e de toda região.”
Segundo o responsável pelas obras, Nicácio Rogério, o avanço é resultado de um trabalho técnico bem estruturado. “Já estamos concluindo a terraplanagem em um dos trechos e avançando com a imprimação e capa asfáltica em boa parte da rodovia”, explicou.
Moradores do distrito acompanham com entusiasmo o progresso da obra. A moradora Ermelinda Belon não esconde a satisfação. “É uma alegria ver esse asfalto chegando. Vai melhorar a vida de todos nós, seja para ir até Cacoal ou para transportar mercadorias. É um sonho que está virando realidade”, comemorou.
