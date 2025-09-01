Números da Regulação são divulgados pelo governo de Rondônia para consultas e cirurgias pelo SUSvvv

Publicada em 01/09/2025 às 11h44
Com a finalidade de facilitar a comunicação direta com os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo informações claras e ágeis sobre consultas e cirurgias, o governo de Rondônia disponibiliza canais de atendimento destinados a pacientes que aguardam consultas médicas ou cirurgias na rede estadual. Para informações sobre consultas, o contato deve ser feito pelo número (69) 9 9994-0705 e para informações relacionadas a cirurgias, o canal disponível é o telefone (69) 9 2001-1654.
Com canais específicos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) consegue confirmar agendamentos de consultas, repassar orientações e informar alterações na programação, reduzindo o risco de faltas e permitindo que cada vaga seja aproveitada por quem realmente precisa. Dessa forma, os contatos funcionam como uma ponte entre a gestão de saúde e a população, assegurando mais eficiência e continuidade no atendimento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a sistematização dos atendimentos agiliza as filas de espera, oferece qualidade no cuidado aos usuários do sistema e garante que mais pessoas tenham acesso à saúde pública.
A coordenadora de Regulação de Acesso aos Serviços de Saúde, Kênia Ribeiro, esclarece que os contatos telefônicos são mecanismos facilitadores de informação para os pacientes já regulados. “É preciso que o paciente esteja regulado, com consulta ou cirurgia previamente agendada”, explicou.
SISTEMA DE REGULAÇÃO
O Sistema de Regulação (Sisreg) é um software web desenvolvido pelo DataSUS/Ministério da Saúde (MS), disponibilizado gratuitamente para estados e municípios e destinado à gestão do acesso de pacientes na rede SUS, desde a atenção primária até a atenção especializada. Ele organiza consultas, exames e cirurgias, potencializando a eficiência no uso dos recursos de saúde. Disponível em todos os 52 municípios de Rondônia, o Sisreg funciona como a porta de entrada da rede estadual, com a primeira etapa ocorrendo na atenção básica, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
A coordenadora de Regulação de Acesso aos Serviços de Saúde destacou ainda que, para o paciente ser regulado na rede de saúde do estado é necessário primeiro procurar a UBS, onde deve agendar uma consulta de atendimento médico básico. A partir da avaliação clínica, o profissional poderá encaminhar o usuário para um especialista, quando houver necessidade.
“Nesse caso, o paciente passa a ser inserido no sistema de regulação de pacientes na rede SUS e terá acompanhamento por meio dos canais de atendimento, disponibilizados exclusivamente para aqueles que já estão na fila de consultas ou cirurgias da rede estadual”, frisou a coordenadora de Regulação de Acesso aos Serviços de Saúde.
DADOS ATUALIZADOS
A Sesau orienta que os pacientes mantenham seus dados cadastrais atualizados no Cartão SUS, incluindo endereço e números de telefone, para que a equipe de saúde consiga confirmar agendamentos ou avisar sobre alterações. A atualização pode ser realizada em qualquer UBS, mediante apresentação de documento oficial com foto, comprovante de residência e dois telefones para contato.
O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, ressaltou que a medida busca reduzir faltas em atendimentos e otimizar o uso das vagas disponíveis. “Cada consulta ou cirurgia é valiosa e manter os dados atualizados é primordial para que o atendimento chegue a quem precisa.”
