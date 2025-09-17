Novo Horizonte recebe 50 manilhas por emenda da deputada Gislaine Lebrinha
Por Julia Cardoso
Publicada em 17/09/2025 às 13h40
Nos acompanhe pelo Google News

 A entrega foi viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), apresentada a partir de solicitação do ex-vereador Valdir, em parceria com a prefeitura municipal.



O recurso tem como objetivo melhorar o acesso às propriedades rurais e facilitar o escoamento da produção agrícola, atendendo a uma demanda antiga das comunidades.

“Essa é uma conquista importante para as famílias de Novo Horizonte. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir melhorias que facilitem a vida dos moradores e fortaleçam a produção local”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.

A parlamentar reforçou que seguirá articulando novos investimentos para atender às demandas das comunidades rurais e apoiar o desenvolvimento do município.  

Política APOIO
Imprimir imprimir