Novo Horizonte recebe 50 manilhas por emenda da deputada Gislaine Lebrinha

17/09/2025
A entrega foi viabilizada por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), apresentada a partir de solicitação do ex-vereador Valdir, em parceria com a prefeitura municipal.
O recurso tem como objetivo melhorar o acesso às propriedades rurais e facilitar o escoamento da produção agrícola, atendendo a uma demanda antiga das comunidades.
“Essa é uma conquista importante para as famílias de Novo Horizonte. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir melhorias que facilitem a vida dos moradores e fortaleçam a produção local”, afirmou a deputada Gislaine Lebrinha.
A parlamentar reforçou que seguirá articulando novos investimentos para atender às demandas das comunidades rurais e apoiar o desenvolvimento do município.
