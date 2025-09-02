Novidades no Desfile 7 de Setembro incluem novo endereço, mais estrutura e atrações inéditas em Rondônia

Publicada em 02/09/2025 às 12h02
O tradicional desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, terá início no domingo, às 8h, e traz diversas novidades para a edição deste ano, incluindo a principal mudança para a Avenida Santos Dumont e outras melhorias voltadas ao público. Promovido pelo governo de Rondônia, sob a coordenação da Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), as transformações foram escolhidas a fim de oferecer comodidade à população, tornando a data memorável aos participantes.
O evento contará com um novo espaço de 940 metros de extensão, escolhido para concentrar um maior número de pessoas, sem a necessidade de bloqueio de ruas adjacentes. Segundo a coordenação, haverá a disposição um amplo estacionamento e banheiros móveis, facilidades que asseguram o acesso e permanência dos participantes.
Além da nova localização, o espaço agora conta com a ampliação de arquibancadas para o público geral e autoridades, com capacidade para mais de 1,8 mil pessoas. Também foram criadas áreas reservadas para idosos, pessoas com deficiências e Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo acessibilidade a todos os presentes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as mudanças e melhorias no desfile foram necessárias para melhor recepcionar o público. “Proporcionar mais conforto e segurança aos participantes promove o espírito cívico e a cultura, incentivando todos a celebrar com alegria esta data tão importante para Rondônia e para o Brasil”, salientou.
APRESENTAÇÕES
Durante o desfile, o público poderá conferir apresentações de diversas entidades militares do estado, forças armadas e instituições de ensino. Entre as novidades deste ano, destacam-se a participação de 13 escolas estaduais com fanfarras e a apresentação de alunos do Programa Educacional Polícia Militar Mirim (Proepm).
Outra atração tocante do desfile será o tradicional sobrevoo, antes feito por aeronaves do Exército Brasileiro, agora será realizado por aeronaves de forças de segurança do estado.
Além disso, o evento contará com a presença de um grupo de motociclistas da Capital e funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), demonstrando a presença diversificada e importante no desfile.
MUDANÇAS NO FLUXO
Para garantir o bom andamento e o conforto do público, haverá alterações no trânsito da região, sendo que a partir da Policlínica Oswaldo Cruz (POC) até o local do desfile, o fluxo da Avenida Governador Jorge Teixeira será ajustado para melhorar o acesso e a circulação de veículos.
Também a Rua Projetada, no Bairro Nova Esperança será fechada e destinada exclusivamente às pessoas credenciadas que vierem pela Avenida Rio Madeira até o local.
O ajudante de ordens da Casa Militar, major PM José Cisne, explicou os detalhes técnicos das mudanças. “O novo trajeto e as restrições de trânsito foram planejados visando a segurança de todos, evitando aglomerações desnecessárias nas vias adjacentes e o acesso controlado das autoridades e participantes. Temos o compromisso de facilitar a entrada de todos que vierem prestigiar este dia, proporcionando um fluxo mais organizado e seguro.”
