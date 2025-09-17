Nova viagem de Virginia Fonseca a Madrid reacende rumores de affair com Vini Jr.

Publicada em 17/09/2025 às 10h33
A influenciadora Virginia Fonseca, de 25 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais após desembarcar em Madrid, na Espanha, nesta quarta-feira (17). A viagem reacendeu as especulações sobre um possível romance com o jogador Vini Jr., do Real Madrid.
Em seus stories no Instagram, onde reúne mais de 52 milhões de seguidores, Virginia compartilhou vídeos durante um treino em uma academia na capital espanhola. Essa é a segunda vez que ela viaja para Madrid neste mês.
Na visita anterior, a criadora de conteúdo esteve acompanhada dos amigos Duda Freire, Lucas Guedez, Hebert Gomes, Nikolas Miguel e Rafa Uccman. Durante aquele período, ela chegou a ser vista em um iate ao lado de Vini Jr., o que aumentou ainda mais as suspeitas dos fãs.
Antes disso, os boatos já circulavam após a própria Virginia confirmar presença em uma festa promovida pelo jogador. O detalhe chamou atenção porque, na época, ela já não estava mais casada com o cantor Zé Felipe, pai de seus três filhos.
