Nova unidade do Tudo Aqui em Cacoal amplia acesso a serviços públicos

Publicada em 01/09/2025 às 14h35
O governo de Rondônia inaugurou, na sexta-feira (29), a unidade do Tudo Aqui em Cacoal, consolidando a política de interiorização dos serviços públicos. O espaço reúne, em um só local, atendimentos que antes exigiam deslocamentos longos ou procedimentos em diferentes órgãos, ampliando a eficiência do serviço público estadual.
A nova unidade foi estruturada com tecnologia moderna e servidores capacitados, reforçando a estratégia de descentralização dos serviços públicos e inclusão social. O objetivo é facilitar o acesso da população a serviços essenciais, garantindo agilidade, comodidade e maior dignidade no atendimento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa representa ainda mais desenvolvimento para administração pública estadual. “A instalação do Tudo Aqui em Cacoal reforça o empenho do governo em levar serviços públicos eficientes a todas as regiões de Rondônia. Estamos trabalhando para que o atendimento seja cada vez mais eficaz e humanizado, garantindo que o cidadão tenha seus direitos assegurados com dignidade”, ressaltou.
SERVIÇOS OFERTADOS
Entre os serviços ofertados estão emissão de documentos pessoais, atendimentos relacionados ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Sistema Nacional de Emprego (Sine), Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RO), Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) e outros órgãos parceiros.
De acordo com a titular da Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Semáyra Gomes do Nascimento, a abertura em Cacoal representa um avanço importante na gestão pública. “O Tudo Aqui em Cacoal fortalece a cidadania e aproxima ainda mais o governo do cidadão, tornando a gestão mais eficiente e acessível”, afirmou.
A iniciativa integra o planejamento do governo de Rondônia para ampliar a presença do programa em diferentes regiões do estado, oferecendo atendimento padronizado e de qualidade, com foco na melhoria contínua da gestão pública.
