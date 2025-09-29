Nova Mutum vai receber a primeira praça pública do distrito

Publicada em 29/09/2025 às 16h31
O distrito de Nova Mutum, que hoje abriga cerca de 6 mil moradores, receberá, pela primeira vez, uma praça pública construída do zero pela Prefeitura de Porto Velho. A obra, coordenada pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), tem início na próxima terça-feira (30) e marca um importante avanço na oferta de espaços de lazer e convivência para a comunidade.
Localizada próxima à academia ao ar livre já existente, a nova praça será totalmente integrada ao espaço, que também passará por revitalização com nova pintura e reforço na iluminação pública.
Entre os itens que compõem o novo ambiente estão:
Bancos para descanso e convivência;
Playground para crianças;
Lixeiras modernas;
Novos postes de iluminação, aumentando a segurança e o bem-estar.
Ação visa garantir que praças e locais de convivência estejam sempre em boas condições de uso
“Isso é um marco para Nova Mutum. Estamos realizando um sonho antigo da população, com um espaço pensado para promover encontros, lazer e segurança para as famílias”, destacou o presidente da Emdur, Bruno Holanda.
A Emdur atua de forma contínua na manutenção dos espaços públicos de Porto Velho e dos distritos, com serviços como roçagem, limpeza, pintura de estruturas, recuperação de calçadas, instalação de lixeiras e modernização da iluminação pública. O objetivo é garantir que praças e locais de convivência estejam sempre em boas condições de uso, reforçando o compromisso com a qualidade de vida da população.
A Prefeitura de Porto Velho reforça a importância da colaboração dos moradores para a preservação dos espaços públicos, mantendo-os sempre limpos e organizados.
Solicitações de manutenção em praças ou serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo WhatsApp: (69) 99224-0676.
