Nova Mamoré recebe R$ 66 milhões em investimentos do PL de Bolsonaro

O município de Nova Mamoré, na região do Vale Madeira-Mamoré, começa a sentir os impactos de mais de R$ 66 milhões em investimentos destinados pelo Partido Liberal (PL). Os recursos estão distribuídos entre obras de infraestrutura, mobilidade urbana e modernização de serviços públicos, ações que devem transformar o cotidiano da população.
Na aquisição de máquinas e equipamentos, os investimentos ultrapassam R$ 7 milhões. Para estradas vicinais e mobilidade urbana, foram destinados mais de R$ 1 milhão. Entre os principais investimentos entregues à cidade estão a Feira do Agronegócio, caminhão cesto aéreo, BobCat, caminhão-pipa, iluminação pública e tubos armco, fortalecendo a base produtiva local e melhorando a rotina das famílias.
“A nossa cidade melhorou muito desde os investimentos. Foi possível ver o desenvolvimento graças aos recursos”, afirma o morador de Nova Mamoré.
O projeto Rota 22, que percorre Rondônia desde o início de agosto, chega ao município de Nova Mamoré hoje (25/09), onde será realizada mais uma Oficina de Formação Política, oportunizando conhecimentos práticos e troca de experiências.
Em cada cidade, o encontro reúne lideranças locais, produtores rurais, jovens e representantes de comunidades para debater sobre os desenvolvimentos regionais e locais.
Além de palestras, os participantes têm momentos de diálogo direto com a coordenação do PL, podendo apresentar demandas da região e propor soluções. O objetivo é formar novas lideranças, fortalecer valores conservadores e criar uma rede de mobilização em todo o estado.
