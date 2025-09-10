Nova Brasilândia: Produtores recebem títulos rurais com apoio do deputado Cirone Deiró
Por Eli Batista
Publicada em 10/09/2025 às 11h05
Mais 30 produtores rurais receberam os títulos definitivos de suas propriedades, nesta terça-feira (9), em Nova Brasilândia do Oeste. O trabalho de regularização fundiária está sendo realizado pelo Governo do Estado, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre a Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O deputado Cirone Deiró é um dos parceiros da ação.

O governador, coronel Marcos Rocha, disse, durante a solenidade, que a regularização fundiária é fundamental por garantir dignidade aos produtores e impulsionar o agronegócio, base da economia rondoniense. “Cada título entregue representa uma conquista histórica para as famílias rurais, que passam a ter a certeza da posse de suas terras e a possibilidade de investir com segurança, gerando renda, emprego e desenvolvimento para todo o estado”, ressaltou.

Cirone Deiró também citou a entrega dos títulos, como mais uma ação do Governo do Estado, que fortalece a agricultura familiar e garante mais segurança e tranquilidade aos produtores rurais. “Destinei R$ 200 mil para apoiar esse trabalho, porque sei da importância dessa regularização, para que as pessoas realmente se sintam donas de suas propriedades”, disse.

O deputado também anunciou, durante sua fala, a continuidade do trabalho de regularização. “Ficaram poucas pessoas para trás, mas já fiz o pedido ao governador, que determinou que sejam feitas novas entregas”, disse Cirone, acrescentando que “o coronel Marcos Rocha é um governador que pensa no produtor e que trabalha para atender às necessidades de todos os 52 municípios rondonienses”.

Além do trabalho de regularização fundiária, diversas outras áreas do município têm recebido investimentos, assegurados por Cirone Deiró. O Complexo Esportivo Cláudio Silvino está sendo revitalizado, com a construção de arquibancada, alambrado e estacionamento. A obra está sendo executada com R$ 1,5 milhão, viabilizados pelo deputado. Os recursos assegurados por ele garantiram também, a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, de veículos para atender o serviço de saúde básica, de medicamentos, recuperação de estradas, construção de pontes, além de investimentos em projetos sociais. O parlamentar também intermediou a chegada de ônibus e kits escolares ao município.

De acordo com o prefeito Clodoaldo Alves Pedroso, o Ginão, a regularização fundiária representa uma conquista para os agricultores que esperaram por esse momento por décadas. "Essa é uma conquista importante, que irá impactar diretamente no desenvolvimento do município de Nova Brasilândia, pois com a titulação, os agricultores beneficiados terão acesso a crédito nas instituições financeiras locais", destacou.

Ginão também reconheceu o alcance social e econômico do trabalho do deputado Cirone Deiró, que tem atuado em parceria com o governador, coronel Marcos Rocha, para promover o desenvolvimento dos municípios. "O deputado Cirone tem demonstrado um firme compromisso com nossa administração, destinando recursos para atender antigas reivindicações da população de Nova Brasilândia", concluiu.

