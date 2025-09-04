Neste mês, encontros acontecem nos distritos da BR-364 e Ponta do Abunã

Publicada em 04/09/2025 às 10h59
A Prefeitura de Porto Velho segue com os encontros preparatórios distritais da 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM). Em setembro, as reuniões acontecem nos distritos da BR-364 e região do eixo da Ponta do Abunã. O objetivo é fortalecer a participação da população no acompanhamento da lei que orienta o planejamento urbano do município.
Os encontros tiveram início em agosto nas comunidades do baixo Madeira, como São Carlos, Nazaré, Calama e Demarcação, e também já passaram por União Bandeirantes e Rio Pardo. A cada atividade, os moradores têm a oportunidade de conhecer o que já foi feito em seus territórios, apontar demandas locais e eleger representantes, nomeados como “delegados”, que levarão as propostas da comunidade para a conferência, prevista para novembro, no distrito sede.
As dinâmicas dos encontros estimulam a população a refletir sobre desenvolvimento sustentável, impactos das mudanças climáticas e organização do espaço urbano. Com apoio da equipe técnica, os moradores utilizam mapas interativos para identificar vias, bairros, possíveis limites da área urbana, além de áreas sujeitas a alagamentos e efeitos climáticos.
No mês de setembro, o distrito de Jaci-Paraná será o primeiro a receber os encontros, que acontecerão nas escolas municipais de cada localizada. Veja a programação completa:
• Nova Mutum Paraná: 3 de setembro
• Fortaleza do Abunã: 4 de setembro
• Nova Califórnia: 8 de setembro
• Extrema: 9 de setembro
• Vista Alegre do Abunã: 10 de setembro
• Abunã: 11 de setembro
Os eventos são abertos a toda a comunidade. Qualquer morador pode participar ativamente das atividades, além de se candidatar para ser delegado e representar o distrito na 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do PDPM.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan), vinculada à Secretaria Municipal de Economia (Semec), com o apoio do Conselho Municipal da Cidade (Concidade PVH). O objetivo é garantir que a população participe ativamente das decisões sobre o crescimento e o futuro da capital.
