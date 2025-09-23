Município de Nova União avança em infraestrutura com investimentos do Partido Liberal

Publicada em 23/09/2025 às 08h10
O município de Nova União, na região central de Rondônia, recebeu mais de R$ 22 milhões em investimentos do Partido Liberal (PL).
Os recursos, articulados em parceria com o governo Bolsonaro, foram aplicados em obras de infraestrutura urbana, saúde, educação e lazer, mudando a rotina de quem vive na cidade.
As entregas incluem pavimentação de ruas, instalação de meio-fio e sarjeta, iluminação pública e a construção de uma quadra poliesportiva. “Antes a gente sofria muito com a poeira. Hoje a realidade é outra, mudou para melhor”, afirmou o morador Charles Porto Fables.
Também passaram por reformas a sede da Câmara Municipal e as unidades de saúde, entregando estruturas melhores à população. Para o morador Jairo Venâncio, os investimentos fizeram diferença imediata.
Segundo ele, “com os recursos do PL em Nova União, por meio das emendas parlamentares, a cidade melhorou significativamente, especialmente nas áreas de educação, mobilidade e infraestrutura.”, comentou.
Situada na microrregião de Ji-Paraná, Nova União integra o Leste Rondoniense, região marcada pela agricultura e pela pecuária. Para os moradores, os investimentos públicos realizados nesse período se destacam.
“Na nossa região, esse foi o melhor período em relação a verbas. Aos 51 anos de idade, foi o melhor governo que já vi, disparado”, acrescenta Jairo Venâncio, se referindo ao impacto dos investimentos na vida da população.
