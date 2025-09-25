Município de Alvorada do Oeste recebe 700 metros de pavimentação asfáltica do governo

Publicada em 25/09/2025 às 14h14
Os investimentos em infraestrutura urbana no estado de Rondônia, segue adiante em Alvorada do Oeste. As obras executadas pelo governo do estado, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), contam com 700 metros de pavimentação asfáltica nas vias das Avenidas Independência e 7 de Setembro e na Rua Olívio Cardoso Borges, garantindo mais qualidade de vida e melhor trafegabilidade aos moradores da região.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que os investimentos em infraestrutura urbana fazem parte do compromisso do Estado em atender as necessidades da população. “Estamos levando obras que melhoram a vida das pessoas. No município de Alvorada do Oeste, essa pavimentação significa mais segurança e qualidade das vias, bem como mais valorização dos imóveis”.
Os trabalhos ainda contam, com a parceria da usina de asfalto de Ji-Paraná que está fornecendo o material necessário para a execução da obra.
O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes pontuou que o trabalho está sendo planejado para atender os pontos mais críticos da cidade. “O DER-RO tem atuado de forma estratégica, priorizando trechos que impactam diretamente no dia a dia da comunidade. Essas ruas pavimentadas vão facilitar o tráfego, reduzir custos de manutenção de veículos e trazer mais dignidade para os moradores”.
O residente da 7ª Residência Regional do DER-RO, em Alvorada do Oeste, Carlos Leandro Pereira explicou que os trabalhos atendem a uma demanda antiga da comunidade. “Estamos atuando de forma planejada para dar mais trafegabilidade às ruas do bairro, trazendo benefícios diretos para os motoristas, pedestres e comerciantes locais, com uma pavimentação que garanta mais durabilidade”.
Já o titular da Coordenadoria de Usina de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque ressaltou a importância do apoio logístico da usina de Ji-Paraná. “A usina tem fornecido todo o material necessário para garantir a execução da obra com padrão de qualidade. Nosso objetivo é que cada metro pavimentado represente mais conforto e segurança para a população de Alvorada”.
