Multidão na abertura da Expojaru causa fila quilométrica e fluiu sem interrupções
Por JARU ONLINE
Publicada em 04/09/2025 às 09h29
A abertura da Expojaru 2025 movimentou intensamente Jaru nesta quarta-feira (3), reunindo uma multidão para prestigiar o primeiro grande show da festa.

Apesar de um eficiente sistema de organização e distribuição de trânsito nos estacionamentos, uma longa fila de veículos se formou na BR-364, no sentido ao Parque da Cooaja.

Diferente de edições anteriores, em que motoristas enfrentaram paralisações, desta vez o tráfego fluiu de forma lenta, mas contínua, garantindo maior segurança e tranquilidade aos visitantes que chegavam ao local.

O clima de expectativa tomou conta do público que aguardava para acompanhar o show de abertura, confirmando a grandiosidade do evento no calendário cultural e festivo da região.

