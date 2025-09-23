EVENTO

Mulheres que Plantam o Futuro: protagonismo feminino no campo ganha palco em Rondônia

O Encontro “Mulheres que Plantam o Futuro” reunirá produtoras rurais de Cacoal e região em um momento de aprendizado, troca de experiências e valorização da força feminina no campo, com organização do Sebrae e Emater e patrocínio da Sicoob Credip.