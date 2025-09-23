Mulheres que Plantam o Futuro: protagonismo feminino no campo ganha palco em Rondônia

Por Sebrae
Publicada em 23/09/2025 às 17h01
Com palestras, talk show, o evento do Sebrae, Emater e Sicoob Credip promete transformar a realidade das produtoras rurais da região
O campo de Rondônia vai ganhar um dia de celebração, aprendizado e protagonismo feminino na próxima quinta-feira (25), das 9h às 14h, no Hotel Catuaí (Av. Castelo Branco, 20507, Cacoal).
O Encontro Especial “Mulheres que Plantam o Futuro”, realizado pelo Sebrae e Emater, com patrocínio da Cooperativa de Crédito Sicoob Credip, reúne produtoras rurais de Cacoal, Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, São Felipe e Primavera, em um evento pensado para valorizar e capacitar a mulher no meio rural.
O evento contará com uma estrutura completa, reunindo palestras técnicas e um talk show com empreendedoras de destaque. Cada parceiro soma sua experiência à programação: a Emater abordará temas ligados à previdência, o Sicoob Credip trará orientações sobre crédito rural, enquanto o Sebrae assume a coordenação geral de toda a iniciativa.
Mais do que um encontro, o evento simboliza o reconhecimento da mulher rural como protagonista no desenvolvimento econômico, social e sustentável da região. Ao longo do dia, serão abordadas temáticas que estimulam o empreendedorismo, fortalecem a autonomia econômica e promovem o acesso a políticas públicas, crédito rural e oportunidades de negócio.
O encontro reforça a missão do Sebrae em Rondônia de promover competitividade e desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como igualdade de gênero, redução das desigualdades e inclusão produtiva.
Ao reunir 150 mulheres produtoras, o evento cria redes de apoio, inspira novas práticas e contribui diretamente para o fortalecimento do agronegócio regional.
As inscrições estão abertas e são gratuitas. Procure a Emater do seu município e garanta sua vaga nesse encontro que promete transformar a realidade das mulheres do campo em Rondônia.
