Mulheres negras de Rondônia pautam reparação e bem viver em audiência pública na ALE-RO

Publicada em 16/09/2025 às 14h18
No dia 11 de setembro, a Assembleia Legislativa de Rondônia sediou uma audiência pública que trouxe para o centro do debate a luta das mulheres negras no estado. O encontro reuniu representantes de movimentos sociais, entidades sindicais, coletivos de mulheres, lideranças políticas e comunitárias, que discutiram a urgência de políticas públicas voltadas para reparação histórica, igualdade racial e garantia do bem viver.
Durante a audiência, foram destacadas as desigualdades enfrentadas pelas mulheres negras em Rondônia, que se manifestam na exclusão do mercado de trabalho, na violência de gênero e racial, e no acesso limitado a direitos fundamentais como saúde, educação e moradia. As participantes reforçaram que a reparação não se restringe a ações simbólicas, mas deve ser traduzida em medidas concretas que assegurem dignidade e oportunidades.
A iniciativa também teve como objetivo dar visibilidade às vozes das mulheres negras que, ao longo da história, resistem e constroem alternativas de vida coletiva e comunitária.
“Não estamos falando apenas de memória, mas de presente e de futuro. A reparação precisa estar ligada ao bem viver, ao reconhecimento da nossa contribuição para Rondônia e para o Brasil”, destacou Rosa Negra, diretora de gênero e etnia, durante o evento.
A audiência pública terminou com a elaboração de propostas a serem encaminhadas ao Poder Executivo estadual e municipal, incluindo ações de combate ao racismo institucional, programas de incentivo à autonomia econômica de mulheres negras e políticas de valorização cultural.
O encontro foi considerado um marco para fortalecer a luta por justiça social e racial em Rondônia, destacando que o caminho do bem viver passa pelo reconhecimento, pela reparação e pelo protagonismo das mulheres negras.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!