Mulher registra BO contra ex de Ana Hickmann após transferir R$ 16 mil

Publicada em 19/09/2025 às 16h17
Uma mulher registrou denúncia contra Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, alegando ter perdido R$ 16 mil após emprestar dinheiro a ele. O caso veio à tona nesta quinta-feira (18), por meio do colunista Gabriel Perline.
Segundo o boletim de ocorrência, feito em 23 de agosto em uma delegacia do Rio Grande do Sul, a vítima relatou que conheceu Correa pelas redes sociais e chegou a conversar com ele por videochamadas. Ela afirmou que, em janeiro deste ano, o empresário pediu valores sob a justificativa de que precisava pagar a pensão alimentícia do filho, Alezinho.
De acordo com o relato, o pedido era acompanhado de apelos religiosos, com Correa solicitando que ela fizesse “jejuns em sua intercessão”. A mulher informou que realizou três transferências via Pix, totalizando R$ 16 mil, mas nunca recebeu o dinheiro de volta.
Ainda conforme a denúncia, Correa dizia que, se não pagasse a pensão, “poderia ser preso, o que atrapalharia o relacionamento dos dois”. A vítima só procurou a polícia após ter o nome citado de forma pejorativa em um podcast, além de descobrir que o empresário também havia registrado um boletim de ocorrência contra ela.
Até o momento, Alexandre Correa não se manifestou sobre o caso.
