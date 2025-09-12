MPRO sedia evento de conscientização sobre doação de órgãos e homenageia famílias doadoras

Publicada em 12/09/2025 às 15h27
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) sediou, nesta sexta-feira (12/9), em Porto Velho, evento em alusão ao Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a doação de órgãos. A ação foi promovida pela Central Estadual de Transplantes, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em parceria com o MPRO, e contou com homenagens a famílias de doadores, apresentações culturais e promoveu diálogo entre Estado e sociedade para ampliar o alcance da política de transplantes em Rondônia.
Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a chefe de Gabinete, promotora de Justiça Flávia Barbosa Shimizu Mazzini, destacou o papel transformador da iniciativa. “Essa campanha busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, ressaltando que cada ato de solidariedade pode significar a continuidade da vida para inúmeras pessoas que aguardam a fila de transplantes”, disse.
A promotora enfatizou ainda que "a conscientização é um passo essencial para superar barreiras culturais, mitos e desinformações que ainda dificultam a ampliação do número de doadores no Brasil. Precisamos desmistificar esse tema e mostrar que a doação é um gesto de amor que transcende a vida".
O titular da 13ª Promotoria de Justiça, responsável pela Curadoria da Saúde, promotor de Justiça Leandro da Costa Gandolfo, também falou sobre o impacto da mobilização. “Campanhas como essa são importantes para desfazer preconceitos e desinformações sobre a doação. É possível doar para uma ou várias pessoas, de forma anônima ou direcionada. O mais importante é fazer o bem sem olhar a quem”, declarou.
Rondônia em destaque
A diretora executiva da Sesau, Annelise Medeiros, ressaltou os avanços do estado na área de transplantes. “Nos últimos anos, Rondônia tem se destacado no cenário nacional como um dos estados líderes em identificação de potenciais doadores e efetivação de doações. O estado ocupa o primeiro lugar na Região Norte e o terceiro no ranking nacional”, afirmou.
Homenagens e cultura
Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a homenagem às famílias de doadores, reconhecidas pelo gesto de solidariedade que possibilitou salvar vidas. A cerimônia contou ainda com a apresentação da Orquestra Villa Lobos, que interpretou a música Day Tripper.
Defesa da vida
Ao apoiar a campanha de doação de órgãos, o MPRO reafirma sua missão de defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana, contribuindo para o fortalecimento de uma rede solidária capaz de salvar vidas. A iniciativa reflete o compromisso da Instituição em atuar como parceira das políticas públicas de saúde, promovendo informação, diálogo interinstitucional e engajamento social em favor da vida.
