MPRO promove palestra em escola sobre responsabilidade no trânsito

Publicada em 12/09/2025 às 14h29
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da Promotora de Justiça Andréia Teixeira Vicentini Rocha, realizou, nesta sexta-feira (12/9), uma palestra na Escola Estadual John Kennedy em Porto Velho sobre a importância do trânsito seguro. A atividade fez parte de ações educativas que visam conscientizar jovens e adolescentes sobre o papel de cada cidadão na prevenção de acidentes.
Durante a palestra, a promotora destacou que acidentes de trânsito representam grave problema de saúde pública, pois geram elevada demanda por atendimentos médicos de emergência, reabilitação e tratamentos de longo prazo. Além das consequências físicas, os acidentes trazem perdas econômicas e sociais para as famílias e para o país.
“Quando falamos em trânsito seguro, não tratamos somente de regras. Estamos falando de vidas, de famílias que sofrem com a perda de entes queridos e de uma sociedade que arca com custos elevados, seja na saúde, na economia ou na infraestrutura”, afirmou Andréia Vicentini Rocha.
Responsabilidade compartilhada
Na palestra, os estudantes também foram orientados sobre as principais causas de acidentes — uso de celular, consumo de álcool, excesso de velocidade e desrespeito às leis — e sobre a responsabilidade de motoristas, pedestres e ciclistas para garantir um trânsito mais seguro.
Foram reforçados deveres como o uso do cinto de segurança e do capacete, a prioridade a pedestres nas faixas de travessia, a manutenção regular dos veículos e a atenção ao ambiente urbano. Também foi destacada a importância de pedestres utilizarem locais seguros para travessia e de ciclistas respeitarem a legislação, utilizando equipamentos de segurança e sinalização adequada.
Papel dos jovens
A promotora incentivou os alunos a multiplicarem as informações recebidas em suas famílias, lembrando aos pais sobre a necessidade de respeitar as regras de trânsito, realizar a manutenção dos veículos e transportar crianças em cadeirinhas adequadas.
Ao final, reforçou que o direito à vida e à integridade física é garantido pela Constituição e que o MPRO atua de forma permanente para proteger esse direito, promovendo a segurança de todos no trânsito.
