MPRO e Polícia Civil fortalecem parceria para intensificar o combate a crimes tributários e a recuperação de ativos para Rondônia

Publicada em 10/09/2025 às 15h27
Em uma importante agenda de alinhamento estratégico, a coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf), promotora de Justiça Laíla de Oliveira Cunha Nunes, e o secretário executivo do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), Fábio Rodrigo Casaril, realizaram uma visita institucional à sede da Polícia Civil do Estado de Rondônia.
A reunião teve como foco principal o fortalecimento do trabalho integrado entre o Ministério Público de Rondônia (MPRO) e a Polícia Civil, visando à otimização das investigações e ao aprimoramento das estratégias de combate aos crimes tributários, que causam graves prejuízos aos cofres públicos e à sociedade rondoniense.
Os representantes do MPRO foram recebidos pelo delegado-geral adjunto, Claudionor Soares Muniz, e pelos delegados de polícia Marcos Vinicius Alves e Silva Filho, Swami Otto Barboza Neto e Leonardo Augusto Simões Matos.
Durante o encontro, a promotora de Justiça Laíla de Oliveira Cunha Nunes destacou que a união de esforços e a troca de informações entre as instituições são fundamentais para o sucesso das operações. "O Gaesf atua na linha de frente contra a sonegação fiscal e a nossa parceria com a Polícia Civil é um pilar essencial.
A expertise investigativa dos delegados e de suas equipes, somada à atuação do Ministério Público, resulta em ações mais robustas e eficientes, garantindo que os responsáveis por fraudes tributárias sejam responsabilizados", afirmou.
Fábio Rodrigo Casaril, secretário executivo do CIRA, ressaltou os resultados positivos já alcançados por meio da colaboração interinstitucional, que tem se mostrado um modelo eficaz na recuperação de ativos para o estado. "O trabalho do CIRA, que congrega diversas instituições, demonstra que quando atuamos de forma coordenada conseguimos não apenas punir os ilícitos, mas também reverter os danos causados, recuperando valores que podem e devem ser investidos em áreas essenciais para a população, como saúde, educação e segurança", pontuou.
O delegado-geral adjunto, Claudionor Soares Muniz, reiterou o compromisso da Polícia Civil em aprofundar a cooperação, destacando que a instituição está de portas abertas e totalmente empenhada em fortalecer essa parceria para desarticular esquemas criminosos e garantir a justa arrecadação em benefício de Rondônia.
Ao final da reunião, foram discutidos novos fluxos de trabalho e estratégias conjuntas para as próximas operações, reafirmando o compromisso de ambas as instituições em proteger a ordem tributária e assegurar que os recursos públicos sejam devidamente revertidos para o bem-estar da sociedade.
