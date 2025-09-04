MPRO avança para frota mais sustentável e eficiente com o projeto ECOFROTA

Publicada em 04/09/2025 às 11h50
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) deu um passo concreto em direção a uma administração mais eficiente ao lançar, nesta terça-feira (2/9), o projeto ECOFROTA. A iniciativa estabelece a substituição progressiva de veículos da instituição por modelos híbridos e elétricos. A medida é uma das ações do recém-aprovado Plano de Logística Sustentável (PLS 2026-2028) e visa não apenas modernizar a estrutura do órgão, como também gerar economia de recursos públicos e reafirmar o compromisso institucional com a pauta ambiental.
A transição para veículos mais limpos trará benefícios diretos para a sociedade. Do ponto de vista ambiental, a redução no uso de combustíveis fósseis significa uma menor emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para a qualidade do ar nas cidades rondonienses. Economicamente, a eficiência energética dos novos veículos resultará em uma diminuição significativa nos gastos com combustível e manutenção, otimizando o uso do dinheiro público. A meta inicial, estabelecida no PLS, é reduzir o consumo de combustíveis fósseis em no mínimo 5% em 2026.
O Secretário-Geral, Promotor de Justiça Tiago Lopes Nunes, enfatiza a relevância da ação. "O Ministério Público de Rondônia reafirma seu compromisso com o futuro. O ECOFROTA não é apenas um projeto de modernização de nossa estrutura, mas uma demonstração clara de nosso papel ativo na construção de um ambiente mais sustentável para todos os cidadãos rondonienses", afirmou.
Ao adotar a mobilidade sustentável, o MPRO não só cumpre seu papel de defensor do meio ambiente, mas também se posiciona como uma instituição pública de vanguarda, que lidera pelo exemplo e busca continuamente inovar em sua gestão para melhor servir à população de Rondônia.
