MP Itinerante 11ª edição chega ao segundo dia de atendimentos em Seringueiras   

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Centro de Apoio Unificado (CAOP-Unificado), em trabalho conjunto com 25 parceiros, ofereceu o segundo dia de atendimentos da 11ª edição do projeto MP Itinerante à população de Seringueiras, nesta quarta-feira (24/9). A ação aconteceu na escola Oswaldo Piana.
Com as ações que percorrem as várias regiões do Estado, além de promover o acesso à cidadania às comunidades que vivem em áreas mais afastadas, o MPRO e os parceiros compreendem melhor as necessidades específicas de cada local em que realiza as atividades.
O promotor de Justiça Mateus Dozza Subtil, que atua em São Miguel do Guaporé, destacou que a iniciativa do MP Itinerante tem sido essencial para aproximar a instituição das comunidades mais remotas, além de servir como um indicador da cidadania na região. “Conseguimos identificar e quantificar as principais demandas e necessidades dessa população, o que nos permite direcionar melhor nosso trabalho e, com isso, elevar a qualidade dos serviços prestados”, ressalta o promotor.
Cylena Braun, de 53 anos, vive há mais de três décadas na zona rural de Seringueiras. Ela buscou atendimento para emitir a nova Carteira de Identidade Nacional do filho, que é uma pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sem a ação itinerante, teria de enfrentar uma viagem até Costa Marques, além de pagar alto custo para conseguir a documentação. “O atendimento está ótimo, uma maravilha. Faz muita diferença na nossa vida”, destaca Cylena.
Parceiros
As equipes do Ministério Público e os parceiros que acompanham a missão oferecem mais que cidadania, acesso a políticas públicas e à Justiça, oferecem dignidade a uma população que carece dos atendimentos e reside em localidades remotas. As atividades acolhem as demandas de todas as cidades do entorno, abrangendo a população de áreas urbanas e rurais.
Odinaldo Maurício Pereira da Silva, datiloscopista policial, integra a equipe do Instituto de Identificação Civil e Criminal da Polícia Civil (IICCECF), responsável pela emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Segundo ele, a demanda tem sido intensa, mas o atendimento ocorre de forma eficiente, mesmo diante de dificuldades enfrentadas. “É um prazer auxiliar a população com este trabalho conjunto entre a Polícia Civil e o Ministério Público, proporcionando a emissão da carteira de identidade a quem necessita e encontra dificuldades de locomoção. É muito bom poder ajudar a comunidade dessa forma”, destaca o datiloscopista.
