Motoboy é assaltado por dupla armada na região central

Por rondoniaovivo.com
Publicada em 08/09/2025 às 09h30
Dois criminosos armados assaltaram um motoboy de 20 anos na noite de domingo (07) na Rua Getúlio Vargas, bairro São Cristóvão, região Central de Porto Velho (RO).
A vítima relatou que estava fazendo uma entrega no momento em que os ladrões chegaram armados com um revólver.
Os acusados agindo com graves ameaças roubaram um celular modelo S21, um capacete, a chave da motocicleta da vítima e cartões bancários.
Depois da fuga dos criminosos, a vítima conseguiu pedir ajuda de populares e a Polícia Militar foi acionada.
Buscas foram feitas pelos militares, mas os autores do crime não foram localizados até o momento.
