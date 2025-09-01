Moradores do bairro Nacional recebem serviços de cidadania no CRAS Elizabeth Paranhos

Publicada em 01/09/2025 às 16h45
A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Elizabeth Paranhos, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), levou serviços de assistência social ao bairro Nacional, no último sábado (30). A ação foi realizada das 9h às 15h, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Oswaldo Piana.
Foram oferecidos serviços como emissão da Carteira do Idoso, ID Jovem, registro e atualização do Cadastro Único, programa Mamãe Cheguei do Governo do Estado, e informações em geral sobre serviços de assistência social.
CRAS
O Cras é como a porta de entrada para os serviços da assistência social no Brasil. Ele está presente principalmente em áreas de maior vulnerabilidade e tem como missão fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de prevenir situações de risco social.
O Cras oferece: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), acolhendo famílias, identificando vulnerabilidades e traçando estratégias para superá-las; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), promovendo atividades em grupo para crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, fortalecendo os laços sociais; Cadastro Único (CadÚnico) e orientações sobre benefícios assistenciais, como acessar auxílios e serviços públicos disponíveis.
Cras é como a porta de entrada para os serviços da assistência social no Brasil
Famílias em situação de vulnerabilidade, idosos, pessoas com deficiência, entre outros grupos em risco social devem procurar o Cras para receber as orientações de como acessar auxílios e serviços de assistência social.
Porto Velho conta com sete unidades do Cras, nos endereços:
Cras Irmã Dorothy
Rua Fonte Boa, s/n, bairro Socialista, zona Leste. (Indo pela avenida Amazonas, sentido área rural, vire à esquerda na rua Fonte Boa)
Telefone: (69) 3901-2978/ 98473-4364
Cras Paulo Freire
Avenida Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho, zona Leste
Telefone: 3901-2872/ 98473 6076
Cras Elizabeth Paranhos
Rua Marechal Deodoro, nº 1828, Centro
Telefone: 3901-2896/98473-4881
Cras Betinho
Rua Vila Mariana, nº 9968, setor 35, quadra 193, lote 0081, bairro Mariana
Telefone: 3901-2879/98473-62690
Cras Dona Cotinha
Rua Tamarino, nº 2946, bairro Cohab Floresta
Telefone: 3901-3384/98473-6030
Cras Fernando Rocha Residencial Orgulho do Madeira
Rua 09, s/n, lote 22, quadra 590, setor 33, bairro Jardim Santana.
Cras Teodoro Crommo
Via 01, quadra 01, casa 03, distrito de Jaci-Paraná
Telefone: 3236-6178/98473-6178
Comentários
Seja o primeiro a comentar!