Mobilizações ambientais alusivas ao Dia Mundial da Limpeza e da Árvore acontecem neste fim de semana, em Porto Velho

Publicada em 18/09/2025 às 16h35
O governo de Rondônia participa de duas grandes ações ambientais nesta sexta-feira (19) e sábado (20), em Porto Velho. No dia 19 de setembro, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) promove oficinas e palestras na EMEF Vale do Jamari, na Vila Calderita, dentro da campanha “Ação Tropical Limpa Brasil”. Já no dia 20 de setembro, a Ceam atua em dois momentos: pela manhã, no mutirão de limpeza da Vila Calderita, e à tarde, no Parque da Cidade, durante o evento alusivo ao “Dia da Árvore”, organizado por entidades parceiras.
O evento “Dia da Árvore” acontece das 15h às 19h30, e contará com apresentações culturais, oficinas educativas, estandes de artesanato e gastronomia regional. A Sedam participa do evento com um estande educativo, levando informações sobre preservação ambiental, queimadas, uso sustentável da água e boas práticas ambientais.
Já o projeto “Ação Tropical Limpa Brasil”, desenvolvido por uma universidade particular da Capital, juntamente com o Instituto Limpa Brasil, integra o calendário nacional do “Dia Mundial da Limpeza” e terá atividades voltadas para banhistas, comerciantes e pilotos de embarcações na Vila Calderita. Além do mutirão de limpeza e distribuição de sacolas para descarte correto de resíduos, os acadêmicos voluntários da universidade, em parceria com a Ceam, estarão envolvidos em atividades educativas, realizando entrega de mudas à comunidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as atividades são fundamentais para o contínuo avanço das práticas ambientais no estado. “A preservação ambiental é um compromisso de todos. O governo apoia iniciativas que reforçam não apenas o cuidado com a nossa floresta e rios, mas também o incentivo à cidadania e à responsabilidade coletiva”, salientou.
A titular da Ceam, Deigna Laís Oliviak, destacou que a participação da Ceam em ambos os eventos reforça o compromisso do governo em aproximar a temática ambiental da comunidade. “Nossa presença nessas ações é fundamental porque nos permite dialogar diretamente com a população, levando informação e conscientização de forma prática e acessível. Tanto no mutirão de limpeza quanto no Dia da Árvore buscamos mostrar que cada atitude conta para a preservação do meio ambiente e que juntos podemos construir uma sociedade mais sustentável e consciente.”
Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a atuação integrada da Secretaria em diferentes frentes amplia o alcance das ações e fortalece a conscientização coletiva. “Esses eventos demonstram que a preservação ambiental é um esforço conjunto. Quando o governo, instituições de ensino, organizações privadas e a sociedade se unem, conseguimos potencializar os resultados. A participação da Sedam nestes eventos reforça o compromisso da gestão estadual em promover não apenas a fiscalização, mas também a educação e a participação da população na defesa do meio ambiente”, ressaltou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!