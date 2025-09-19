Ministério Público de Rondônia dá início ao 2º Concurso de Júri Simulado em Ji-Paraná

Publicada em 19/09/2025 às 16h05
O Ministério Público de Rondônia (MPRO) deu início à segunda edição do Concurso de Júri Simulado “Valdecir Ramos de Souza”, nesta sexta-feira (19/9), no plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), em Ji-Paraná. A atividade é realizada com base em processos penais de crimes dolosos contra a vida reais, já julgados e arquivados há mais de dois anos.
O evento é uma oportunidade para que acadêmicos de Direito vivenciem procedimentos do tribunal e desenvolvam habilidades práticas em uma atividade que reproduz um julgamento real. A atividade, transmitida em tempo real, pode ser acessada por meio do link: 2º Concurso de Júri Simulado em Ji-Paraná.
O coordenador do CAOP-UNI, procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, que não pôde comparecer presencialmente à atividade, expressou, por meio de mensagem, gratidão aos participantes, corpo de jurados, presidência e equipes, celebrando o início do evento. “Com certeza será um grande aprendizado permeado pela transmissão de conhecimentos. Gerações distintas, atores do sistema de justiça e meio acadêmico. Eis um ambiente salutar para o aprendizado de todos. Que vençam os melhores e aqueles que não obtiverem êxito, saibam que todos são vitoriosos. Gratidão a todos que se empenharam neste projeto”, destaca Tessila.
Ao todo vão participar quatro equipes, de duas faculdades de direito. As duas que obtiverem maior pontuação vão disputar a etapa final, que vai acontecer no dia 2 de outubro. Na atividade, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver habilidades como argumentação, oratória, interpretação de leis e trabalho em equipe.
A abertura do evento foi realizada pelo promotor de Justiça Rodrigo Nicoletti e a coordenação da atividade em Ji-Paraná ficou a cargo dos promotores de Justiça Jovilhiana Orrigo Ayricke e Pedro Wagner Almeida Pereira Junior, que atuaram nos papéis de oficiais de justiça. “É divertido para nós ter uma experiência sob um outro ângulo, então para nós também é um grande aprendizado. Parabéns a todos, independentemente do resultado da avaliação”, destaca a promotora Jovilhiana.
Homenageado
O concurso presta homenagem ao juiz Valdecir Ramos de Souza, que atua há mais de 31 anos na magistratura. Desde 1995, é titular da 1ª Vara Criminal de Ji-Paraná, e presidiu a atividade do Tribunal do Júri Simulado. “Pude observar muita lealdade processual. Não foi necessário haver a interferência do juiz, então decidiram a causa com bastante critério. Tanto o Ministério Público quanto a defesa demonstraram hoje grande conhecimento jurídico, seja na seara do direito penal, seja na seara do direito processual penal. Meus cumprimentos”, reforça o juiz.
Resultados
Nesta primeira etapa do concurso, foram apresentados dois casos: o primeiro, um júri simulado de tentativa de homicídio; o segundo, uma tentativa de feminicídio. Entre as equipes participantes, a equipe Afiados do Direito conquistou o primeiro lugar, com 15,7 pontos. Já no segundo Júri Simulado do dia, a equipe In dubio pro equipe foi a vencedora, alcançando 16,4 pontos.
O Concurso do Júri Simulado é uma iniciativa do Ministério Público de Rondônia, que busca estreitar laços com a comunidade acadêmica e fomentar o interesse pela carreira ministerial, destacando a importância da defesa da vida e da justiça social. Com a ação, o MPRO busca garantir o direito à educação de qualidade, essencial para a formação de juristas preparados para defender a sociedade.
