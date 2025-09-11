Militar do Exército morre e dois jovens ficam feridos em grave acidente

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 11/09/2025 às 09h00
Uma forte batida entre duas motos na madrugada desta quinta-feira (11), resultou na morte do militar do Exército Rafael R. P., 19, e deixou outros dois jovens feridos.
O sinistro ocorreu em frente da locomotiva na pista do Espaço Alternativo, região norte de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pelo site, o militar do Exército seguia em uma moto modelo MT-09 e o outro rapaz e uma adolescente em uma Honda Start, quando houve a colisão traseira.
As três vítimas gravemente feridas foram socorridas em ambulâncias do Samu ao Hospital João Paulo II, onde Rafael acabou não resistindo e foi a óbito, já os demais permaneceram internados.
