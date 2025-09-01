Milei fala em operação de inteligência ilegal para desestabilizar governo após escândalo envolvendo sua irmã

Publicada em 01/09/2025 às 15h34
O presidente da Argentina, Javier Milei, afirmou que o escândalo envolvendo sua irmã não passa de uma "operação de inteligência ilegal" para desestabilizar seu governo na rede social X nesta segunda-feira (1º).
Milei compartilhou um post feito pelo porta-voz presidencial, Manuel Adorni, revelando que o governo federal entrou na Justiça contra as gravações que vazaram na imprensa e denunciam um suposto esquema de propina envolvendo Karina Milei.
"O governo apresentou uma queixa à Justiça Federal por uma operação ilegal de inteligência com o objetivo de desestabilizar o país em plena campanha eleitoral. Conversas privadas entre Karina Milei e outras autoridades foram gravadas, manipuladas e disseminadas para influenciar o Poder Executivo. Não foi um vazamento. Foi um ataque ilegal, planejado e direcionado", afirma o post.
