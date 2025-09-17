Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim de casamento após 17 anos

Publicada em 17/09/2025 às 10h35
O ator Mateus Solano, de 44 anos, e a atriz Paula Braun, de 46, comunicaram nesta segunda-feira o término do casamento que durou 17 anos. Pais de Flora, de 14 anos, e Benjamin, de 10, eles destacaram que a prioridade continua sendo a criação dos filhos e a manutenção de uma relação respeitosa.
Em nota conjunta publicada nas redes sociais, o ex-casal afirmou que a relação já havia passado por uma transformação e que não se viam mais como um casal há algum tempo. “Seguimos mantendo nossa parceria com carinho e amor na criação de nossos filhos, torcendo pelo sucesso um do outro e com projetos profissionais futuros em comum. Nossa história continua, de outra forma”, diz o texto.
Juntos desde 2008, Solano e Braun sempre preservaram a vida pessoal, mantendo os momentos em família longe da exposição pública. Após o anúncio, amigos e fãs enviaram mensagens de apoio e carinho ao ex-casal.
