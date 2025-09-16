Marina Ruy Barbosa diz que sua Suzane von Richthofen em série é “fria, calculista e manipuladora”

Publicada em 16/09/2025 às 15h22
A atriz Marina Ruy Barbosa encara um novo desafio profissional ao interpretar Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais em 2002, na série “Tremembé”, produção do Prime Video com estreia marcada para 31 de outubro. A trama tem como cenário a penitenciária paulista conhecida por reunir mulheres envolvidas em crimes de grande repercussão no país. com informações do Uai.
Em entrevista ao jornal O Globo, Marina afirmou que sua versão da personagem traz um retrato intenso e sombrio. “Minha Suzane é extremamente fria, calculista e manipuladora”, declarou, ressaltando que busca se afastar de papéis previsíveis em sua carreira.
Segundo a atriz, a proposta é surpreender o público ao apostar em projetos inesperados, mesmo que isso cause estranheza. “Quero fugir do óbvio. Desejo surpreender o público”, completou.
O desempenho da artista já recebeu elogios de colegas de elenco. Bianca Comparato, que interpreta Anna Carolina Jatobá — condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni em 2008 — destacou a entrega da colega. “Vai ser um crash de imagem ver a princesa que Marina é na pele de Suzane. Ela se desconstruiu completamente”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!