ENTREVISTA

Marcos Rogério explica por que “barrou” CPI contra o STF e aponta Tarcísio como opção a Bolsonaro em 2026

Em entrevista ao Resenha Política, senador reafirma pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, descarta narrativa de golpe em 8 de janeiro e mantém plano de reeleição ao Senado