Mais de 400 vagas de emprego são ofertadas pela plataforma do governo de RO em várias cidades

Publicada em 09/09/2025 às 10h33
Com 408 oportunidades abertas em diferentes cidades, Rondônia tem Ji-Paraná como o município que mais concentra vagas de emprego nesta semana, com 151 postos disponíveis. A função de vendedor é a que mais se destaca, reunindo 20 vagas somente na cidade, além de outras ofertas distribuídas em municípios como Porto Velho, Cacoal, Vilhena e Pimenta Bueno.
O objetivo da ação do governo de Rondônia é aproximar trabalhadores das vagas ofertadas pelas empresas, fortalecendo o mercado de trabalho em todo o estado. A intermediação é feita pelo Sistema Nacional de Emprego de Rondônia (Sine/RO), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que atua como ponte entre candidatos e empregadores.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que as vagas representam novas oportunidades para quem busca colocação e também sinalizam o crescimento econômico estadual. “O governo tem investido na atração de empresas e no fortalecimento do setor produtivo. Cada vaga aberta é resultado desses esforços e significa renda e dignidade para muitas famílias.”
OPORTUNIDADE REAL
De acordo com o secretário da Sedec, Lauro Fernandes, os números refletem um cenário de confiança do setor privado. “O empresariado tem ampliado suas atividades, e isso se traduz em mais empregos formais. Nosso papel é garantir que o trabalhador tenha acesso rápido e eficiente a essas oportunidades”, afirmou.
VAGAS
Além das vagas para vendedores, outros cargos apresentam grande demanda, como operadores de caixa, promotores de vendas, auxiliares de produção e ajudantes de obras. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, o que amplia o alcance para a população que busca recolocação no mercado.
As vagas são oferecidas por empresas parceiras cadastradas no Sine de cada município. A inscrição para as vagas é feita exclusivamente pelo site ou aplicativo da plataforma, com atendimento e suporte oferecidos pelo Sine Estadual.
Entre os cargos disponíveis estão:
Vendedor – 22 vagas
Operador de caixa – 30 vagas
Promotor de vendas – 21 vagas
Repositor de mercadorias – 18 vagas
Servente de obras – 14 vagas
Açougueiro – 14 vagas
Auxiliar de limpeza – 16 vagas
Comentários
Seja o primeiro a comentar!