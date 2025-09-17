Mais de 300 documentos estão prontos e aguardando retirada na Prefeitura de Espigão do Oeste
Por ASSESSORIA
Publicada em 17/09/2025 às 14h51
Você já solicitou a sua Carteira de Identidade Nacional (CIN) e ainda não retirou? Mais de 300 documentos estão prontos e aguardando retirada na Prefeitura de Espigão D’Oeste.

A CIN é o novo modelo de identidade válido em todo o Brasil, reunindo CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e outros dados em um único documento, trazendo mais praticidade, segurança e modernidade para o seu dia a dia.

Verifique se a sua já está disponível no prédio da Prefeitura e garanta seu documento unificado.

