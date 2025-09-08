Mais de 1.300 doses foram aplicadas no Dia V de vacinação da campanha do governo de RO “Vacinação Sem Fronteira”

Publicada em 08/09/2025 às 11h44
A mobilização do governo de Rondônia, coordenada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), no sábado (6), Dia V da campanha estadual Vacinação sem Fronteira levou equipes às comunidades de difícil acesso para ampliar a cobertura vacinal. A ação envolveu os 13 municípios da campanha reforçando a importância de ampliar a cobertura vacinal e garantir proteção para a população.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação reflete o comprometimento do governo do estado com a saúde pública. “A campanha Vacinação Sem Fronteira fortalece a imunização, demonstrado o cuidado da gestão estadual com cada cidadão em cada canto do nosso território, além de reforçar a barreira sanitária no estado”, enfatizou.
DIA V
Durante o Dia V, equipes percorreram áreas rurais, ribeirinhas e fronteiriças, assegurando que as doses chegassem a todos os públicos, inclusive em locais de difícil acesso. No total foram aplicadas 1.332 doses de vacina, incluindo os calendários das crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos. A iniciativa é resultado da parceria entre governo de Rondônia e Secretarias Municipais de Saúde, com suporte logístico, técnico e de monitoramento.
A campanha Vacinação Sem Fronteira segue até 10 de setembro
A gerente técnica de vigilância epidemiológica da Agevisa/RO, Maria Arlete Baldez, destacou a importância da mobilização. “Esse esforço conjunto fortalece o sistema de saúde e garante que as vacinas cheguem a quem precisa. O Dia V é um marco da campanha, em especial porque a Bolívia está enfrentando um surto de sarampo. E, trabalhando unidos conseguiremos alcançar resultados efetivos na proteção da população.”
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou que “estamos trabalhando em conjunto com as prefeituras para que ninguém fique sem acesso às vacinas, que são sinônimo de proteção à vida.”
VACINAÇÃO SEM FRONTEIRA
A campanha Vacinação Sem Fronteira segue até o dia 10 de setembro, e busca elevar a cobertura vacinal em Rondônia, garantindo o cumprimento das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e assegurando mais saúde e qualidade de vida para os rondonienses.
