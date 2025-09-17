Mais de 100 profissionais contratados em feirão reforçam revitalização de praças e parques em Porto Velho

Publicada em 17/09/2025 às 11h51
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), celebrou nesta terça-feira (16) a chegada de mais de 100 novos profissionais que passam a atuar nas frentes de trabalho voltadas para a revitalização de praças, parques e demais espaços públicos da capital.
O anúncio foi marcado por um café da manhã realizado no Parque da Cidade, com a presença do prefeito Léo Moraes, do titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, e do presidente da Emdur, Bruno Holanda.
As contratações são frutos diretos do Feirão de Emprego e Empreendedorismo, promovido pela Semtel e Sine Municipal em agosto, que reuniu centenas de candidatos e abriu portas para novas oportunidades de trabalho. Entre os contratados estão pedreiros, ajudantes, jardineiros, encanadores, pintores e auxiliares de serviços gerais, todos com a missão de somar esforços na transformação da cidade.
O prefeito Léo Moraes destacou a importância da iniciativa. “Estamos ampliando nossas frentes de trabalho e garantindo qualidade na revitalização das praças e dos espaços públicos. Isso significa mais lazer, mais segurança e uma cidade mais bonita para todos. É uma vitória para quem conseguiu o emprego e também para toda Porto Velho.”
O secretário Paulo Moraes Júnior lembrou que a conquista é resultado da união entre gestão pública, empresas parceiras e a população. “Esses profissionais chegam para reforçar nossas equipes e ajudar na transformação de Porto Velho. Cada praça é revitalizada, cada espaço público cuidado é devolvido às famílias como um ambiente de convivência, segurança e lazer. Nosso compromisso é que todos tenham orgulho da cidade onde vivem.”
Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, o reforço das equipes acelera as obras em andamento. “Esses profissionais chegam para somar na missão que temos de transformar Porto Velho. Cada praça revitalizada, cada espaço iluminado ou pintado é um ganho direto para a população.”
Com as novas contratações, a expectativa é acelerar as entregas de obras de revitalização e oferecer à população ambientes mais bonitos, seguros e acolhedores.
