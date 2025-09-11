Macrodrenagem e parceria com a sociedade transformam Porto Velho

Publicada em 11/09/2025 às 16h42
Desde o primeiro dia de gestão, a Prefeitura de Porto Velho tem priorizado a execução do maior trabalho de limpeza da história da capital, fiscalizando pontos historicamente comprometidos por alagações dentro do perímetro urbano.
Em diversos locais ainda é possível constatar bueiros entupidos devido ao acúmulo de lixo e à ausência de manutenção por anos, além de ruas asfaltadas no passado sem a devida drenagem para o escoamento da água.
“Desde o primeiro dia de gestão, lançamos a operação Cidade Limpa. Estamos limpando ruas, bueiros, canais e igarapés, sem parar. Esse trabalho evita que a água fique represada e ajuda a escoar muito mais rápido”, destacou o prefeito Léo Moraes.
Ainda segundo o prefeito, é fundamental que a comunidade participe diretamente desse esforço, evitando jogar lixo nas ruas e fiscalizando locais que estejam sendo usados como lixões a céu aberto.
Léo Moraes ressaltou também que, além da limpeza, os serviços de macrodrenagem em andamento representam um salto de qualidade para o enfrentamento das enchentes, razão pela qual tem buscado recursos junto ao governo federal.
“Mas é importante ser claro: limpeza diminui o problema, mas não resolve de vez. O que realmente acaba com os alagamentos são as grandes obras de macrodrenagem — algo que nunca foi feito em Porto Velho e que queremos realizar. Por isso, já buscamos recursos junto ao governo federal e parlamentares para tirar esse sonho do papel”, afirmou.
Entre as ações executadas pela Prefeitura estão a limpeza, a recuperação e a implantação de novos sistemas de drenagem em diferentes pontos da cidade.
