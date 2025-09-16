Machadinho do Oeste recebe projeto de educação previdenciária “Iperon Perto de Você”

Publicada em 16/09/2025 às 14h51
O governo de Rondônia segue expandindo suas ações pelo estado, levando informações e serviços diretamente aos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon). Nesta quarta (17) e quinta-feira (18), o projeto Iperon Perto de Você estará em Machadinho d’oeste, com atendimentos voltados a servidores ativos, aposentados e pensionistas. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita antecipadamente neste link.
O município de Buritis também recebeu as ações do projeto, nos dias 15 e 16 de setembro. O objetivo do projeto é esclarecer dúvidas e orientar sobre os benefícios previdenciários administrados pelo Instituto, tornando o acesso às informações mais fácil e ágil. Além dos atendimentos, o público também poderá participar de uma oficina prática para Recursos Humanos (RH), voltado às secretarias municipais, RHs setoriais e órgãos estaduais. A atividade tem caráter formativo, abordando temas previdenciários relevantes, e oferecerá certificado aos participantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa promove a expansão dos serviços previdenciários, assegurando que as necessidades dos segurados sejam atendidas com respeito e eficiência, garantindo cuidado e dignidade.
Segundo o diretor de Previdência do Iperon, Elton Parente, a iniciativa reforça a proximidade da instituição com seus segurados. “Nossos atendimentos e atividades aproximam os beneficiários da instituição. Esclarecendo dúvidas e prestando orientações, contribuímos para a qualidade de vida do servidor público, seja ele ativo ou aposentado”, destacou.
BOAS PRÁTICAS
Com mais de 3 mil atendimentos em dois anos, o projeto consolidou-se como uma das principais iniciativas de aproximação do Instituto com seus beneficiários e foi um dos fatores determinantes para a manutenção da sua Certificação Nível IV do Pró-Gestão, programa do Ministério da Previdência Social (MPS) que reconhece boas práticas de governança, gestão e transparência nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
PROGRAMAÇÃO
Machadinho d’Oeste
Data: 17 e 18 de setembro
Local: E.E.E.F.M. Alberto Nepomuceno, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 2.452, Bairro Centro
Horário de atendimento ao público: 8h às 13h
