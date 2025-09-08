Limpeza urbana é responsabilidade compartilhada entre Prefeitura e sociedade

Publicada em 08/09/2025 às 16h13
Comprometida com a busca de soluções para questões que historicamente transtornam a vida da população, a Prefeitura de Porto Velho vem acompanhando a situação de conhecidos pontos de alagação durante os momentos de chuva intensa na cidade.
No último final de semana, o prefeito Léo Moraes constatou melhoras significativas em áreas problemáticas, como o cruzamento das avenidas Rio Madeira com Guaporé, onde o trabalho de limpeza e macrodrenagem já mostra resultados positivos.
“Na avenida Rio de Janeiro com Guaporé, por exemplo, antes a água ficava acumulada por horas. No domingo, mesmo com chuva forte, ela baixou rápido. Isso mostra que a nova rede de drenagem de 700 metros funcionou e já trouxe resultado”, destacou o prefeito Léo Moraes.
MAUS HÁBITOS
Durante a fiscalização, porém, também foi possível constatar que o mau costume de alguns cidadãos em descartar lixo nas ruas segue como um grande desafio a ser enfrentado, uma vez que todo esse lixo acaba indo parar nos bueiros e causando a alagação nas ruas.
“Estamos avançando, mas precisamos da colaboração de todos. A Prefeitura segue limpando, construindo e buscando recursos para obras maiores. Esse lixo atrapalha todo o trabalho das equipes e aumenta os riscos de alagamento, e você pode ajudar com um gesto simples: não jogue lixo na rua”, alertou o prefeito Léo Moraes.
Para vencer esse grande problema da sujeira urbana, a Prefeitura de Porto Velho vem desempenhando uma série de medidas que vão além da educação e cultura, focando na responsabilidade compartilhada e no bem-estar da população, que enxerga a cidade de Porto Velho como uma extensão de sua própria casa.
