Leticia Spiller posa nua em novo ensaio fotográfico: “Sensacional”

A atriz Leticia Spiller, de 52 anos, voltou a surpreender os seguidores nesta quinta-feira (18) ao compartilhar nas redes sociais um ensaio fotográfico em que aparece completamente nua. Nas imagens, ela segura apenas uma máquina fotográfica.
O registro foi feito pela fotógrafa Mari Patriota, para quem Spiller deixou uma mensagem carinhosa na legenda em tom de brincadeira: “Pra ela, eu faço nudes também! Que saudades de ti, Mari Patriota”.
A publicação rapidamente recebeu elogios de fãs, que exaltaram a beleza natural da artista. Comentários como “Naturalmente linda, sempre”, “Mulherão mais lindo”, “Sensacional” e “Obra de arte essa mulher” se multiplicaram. Um seguidor ainda destacou: “Suas curvas e retas são pura arte”.
Há cerca de um mês, a atriz já havia posado em um ensaio semelhante, realizado pela fotógrafa Tathiana Novaes. Na ocasião, também apareceu sem roupas e repetiu a declaração carinhosa: “Pra ela, eu faço nudes, não é, Tathiana? Love you!”.
