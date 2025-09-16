Leilão do TRT-14 oferta bens avaliados em mais de R$ 62 milhões

Publicada em 16/09/2025 às 14h55
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realiza, nos dias 16 e 18 de setembro, a 4ª Hasta Pública Ordinária do Leilão Judicial Unificado, como parte da programação da Semana Nacional da Execução Trabalhista 2025.
Os leilões são 100% online e incluem 29 lotes com 1.378 itens penhorados em processos da Justiça do Trabalho. Entre os bens ofertados estão veículos de passeio e caminhões, motocicletas, equipamentos industriais e eletrônicos, imóveis urbanos e rurais, além de pontos comerciais e um hotel. Juntos, os itens ultrapassam R$ 62 milhões em avaliações.
A condução da hasta pública é feita pela juíza do trabalho e presidente do Leilão Fernanda Antunes Marques Junqueira, com atuação da leiloeira oficial Thaís Costa Bastos Teixeira, credenciada nas juntas comerciais dos estados de Rondônia e Acre. O leilão segue as diretrizes do Código de Processo Civil e do Provimento TRT 02/2024.
Como funciona o leilão?
O primeiro pregão está marcado para 16 de setembro de 2025, com início às 10h, onde os lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação.
Caso não haja arrematantes, o segundo leilão ocorrerá no dia 18 de setembro de 2025, também às 10h, permitindo lances pela maior oferta, desde que não configure preço vil (art. 891 do CPC).
Balanço parcial da Semana da Execução Trabalhista
O primeiro dia da Semana da Execução já movimentou mais de R$ 3.975.509,49 milhões de reais, R$ 482.749,89 em recolhimentos previdenciários e Imposto de Renda R$ 213.205,51, totalizando R$ 4.671.464,89.
O mutirão contou ainda com a realização de 252 audiências e 113 acordos homologados. O percentual de conciliação foi de 44,89%.
Quem pode participar?
Pessoas ou empresas com processos em andamento na Justiça do Trabalho podem solicitar a inclusão de suas ações na programação da Semana da Execução. A solicitação deve ser feita diretamente na Vara do Trabalho responsável ou por meio de contato com a respectiva advogada ou advogado.
Inclusive, processos que ainda não tenham decisão final podem ser incluídos para tentativa de acordo.
