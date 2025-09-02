Justiça do Trabalho de Portas Abertas aproxima estudantes da prática jurídica

Publicada em 02/09/2025 às 11h30
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) recebeu estudantes de Direito da Faculdade São Lucas de Porto Velho, em 29 de agosto, no programa "Justiça do Trabalho de Portas Abertas". A iniciativa busca aproximar os futuros juristas da prática e do funcionamento da Justiça Trabalhista.
Durante a visita guiada, os estudantes participaram de uma sessão do Pleno, acompanharam julgamentos e o trabalho dos desembargadores e desembargadoras. O presidente do TRT-14, des.Ilson Alves Pequeno Junior, deu as boas-vindas e destacou a importância da experiência, em seguida deu a palavra a diretora da Escola Judicial, des.Maria Cesarineide de Souza Lima, que ressaltou a relevância da interação entre a Justiça e os acadêmicos.
Podcast exclusivo
De forma inédita, os estudantes escutaram a um podcast sobre um caso que foi julgado momentos antes pelo Pleno, que tratava de dispensa por justa causa, com foco em assédio sexual e doenças ocupacionais. O material funcionou como uma verdadeira aula complementar, levando os estudantes a refletirem sobre a complexidade das relações de trabalho e sobre o papel da Justiça na mediação de conflitos tão delicados.
A professora Marlen de Oliveira, responsável pela turma, elogiou a iniciativa e a oportunidade de aprendizado.
“Essa prática fortalece a formação acadêmica e desperta o interesse por uma área do Direito que faz parte do cotidiano de todos nós, seja como trabalhadores, empregadores ou futuros operadores da Justiça. Agradeço imensamente ao TRT-14 pela oportunidade e pelas portas abertas às próximas gerações de profissionais do Direito.”
Experiências dos estudantes
A experiência foi marcada pelo entusiasmo dos futuros operadores do Direito.
“Foi uma oportunidade única acompanhar de perto uma sessão e entender melhor o papel da Justiça do Trabalho”, disse Ana Carolina, do 8º período.
Para Bob Marley, do 10º período, a vivência presencial trouxe novos aprendizados: “Já tinha acompanhado sessões virtuais, mas estar aqui presencialmente foi enriquecedor”.
Tainá Santos de Melo, do 9º período, destacou a inspiração ao ver o trabalho dos desembargadores em plenário.
Deyson Moret do Vale, do 8º período, reforçou a relevância da experiência: “Ver na prática como as decisões impactam a vida das pessoas é algo que marca nossa formação”.
Além da sessão, os alunos conheceram outros setores do tribunal. Guiados pela secretária-geral Judiciária, Alessandra Felizardo, a visita incluiu a Secretaria-Geral da Presidência e o Espaço Memorial que abriga o acervo histórico do regional.
A coordenadora de Gestão Documental, Arquivo e Memória do Tribunal, Raimunda Pedraça, destacou aos estudantes a importância da preservação da história da Justiça. “Cada objeto aqui conta uma parte da nossa história. Vocês estão caminhando por décadas de decisões e trajetórias que ajudaram a construir a Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre”.
Para o presidente Ilson Pequeno, ao promover espaços de escuta e interação com o público, o TRT-14 reafirma os princípios da publicidade dos atos administrativos e da responsabilidade social, pilares que sustentam a atuação da instituição.
