Juiz dos EUA impede Trump de enviar tropas da Guarda Nacional para Califórnia

Publicada em 02/09/2025 às 09h58
A decisão faz parte de uma ação movida pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que contesta o envio de tropas para o estado em junho, para reprimir protestos contra batidas de imigração em Los Angeles.
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está proibido de enviar tropas da Guarda Nacional à Califórnia após uma decisão da Justiça anunciada nesta terça-feira (2).
A liminar, emitida pelo juiz Charles Breyer, de São Francisco, vale até o dia 12 de setembro e é resultado de uma ação movida pelo governador californiano, Gavin Newsom, que contesta o envio da Guarda para o estado em junho, para reprimir protestos contra batidas de imigração em Los Angeles.
Para justificar a decisão, Trump invocou uma lei raramente usada que permite ao presidente federalizar a Guarda Nacional em casos de rebelião ou invasão, reais ou iminentes, ou quando as forças regulares não conseguem fazer cumprir as leis americanas. O juiz considerou que o uso das tropas foi ilegal.
"Donald Trump perde novamente. Os tribunais concordam: a militarização das nossas ruas e o uso das forças armadas contra cidadãos americanos são ilegais", postou o governador da Califórnia, na rede social X, após o anúncio da sentença.
Advogados do gabinete do procurador-geral da Califórnia afirmaram no processo que as tropas não eram necessárias e desempenharam funções policiais. A defesa do governo tentou mostrar que os militares agiram apenas para proteger agentes federais de ameaças e permaneceram dentro de seus limites legais.
O presidente americano voltou a fazer uso das tropas novamente ao determinar uma intervenção federal na segurança da capital do país, Washington D.C, no começo de agosto.
Há cerca de 10 dias, Trump afirmou que deseja fazer o mesmo em Chicago, Nova York e San Francisco — três cidades governadas por adversários políticos.
Mais cedo, em um post na rede Truth Social, Trump voltou a falar de seus planos e prometeu resolver rapidamente "o problema da criminalidade" em Chicago, cidade que ele chamou de "a mais perigosa do mundo, de longe".
"Vou resolver o problema da criminalidade rapidamente, como fiz em Washington D.C. Chicago estará segura e em breve", disse Trump, referindo-se ao envio de reservistas da Guarda Nacional para as ruas de Washington.
Ao falar pela primeira vez no assunto, o presidente republicano não informou quando as novas intervenções ocorrerão e também não forneceu números sobre a violências nas cidades citadas. Todas as três, além de Washington, são governadas por prefeitos do Partido Democrata.
Trump, disse, no entanto, que Chicago está uma "bagunça" e chamou o prefeito"extremamente incompetente".
Reforço na segurança em Washington D.C.
As tropas federais dos Estados Unidos chegaram a Washington no dia 12, um dia após Trump anunciar uma intervenção federal na segurança da cidade.
O argumento de Trump na ocasião foi o de que "o crime está fora de controle" na capital norte-americana. Ele afirmou que a taxa de homicídios em Washington D.C. é maior do que em alguns dos piores lugares do mundo, e citou diversas capitais de outros países, inclusive Brasília.
"Washington D.C. deveria ser um dos lugares mais seguros e bonitos do mundo, mas há alguns anos não é mais. A esquerda radical saiu do controle, porque os democratas não querem segurança", afirmou o norte-americano na ocasião.
