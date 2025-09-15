Jovens sonham alto com projeto Acelero Enem 2025 promovido pela Assembleia Legislativa de Rondônia

Publicada em 15/09/2025 às 08h20
Fabíola deseja contribuir para a promoção da justiça (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)
O sonho de cursar Direito, ser aprovada em um concurso e tornar-se delegada impulsiona Fabíola Guedes, de 17 anos. Filha de um produtor de café e de uma professora de Língua Portuguesa, a estudante do 3º ano da Escola Marechal Rondon, de Novo Horizonte, deseja contribuir para a promoção da justiça.
Ela participou do 4º aulão do projeto “Acelero Enem 2025”, um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A formação é promovida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio da Escola do Legislativo (Elero), e ocorreu em Rolim de Moura, neste domingo (14).
Durante a preparação para a prova, que pode ser a mais importante de sua vida, Fabíola estava concentrada nas orientações sobre o exame. Ela ressaltou que o aulão é uma oportunidade de aprender mais, revisar conteúdos e se sentir mais segura para a prova. “Quero ser delegada. Neste aulão, estou prestando atenção a todas as dicas para a prova e quero aprender mais sobre História, disciplina em que tenho mais dificuldade”, destacou.
Marcos trabalha com serviços gerais e quer melhorar sua vida profissional (Foto: Eliete Marques I Secom ALE/RO)
A busca por melhores oportunidades, por meio da educação, também motiva Marcos Silva, de 40 anos, aluno do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) de Novo Horizonte. Mesmo com o pé quebrado, ele aproveitou a oportunidade de se preparar para o Enem deste ano. Marcos concluirá o ensino médio em 2026.
Novo Horizonte está localizado a cerca de 30 quilômetros de Rolim de Moura. “Quando criança, o acesso à educação era difícil. A escola mais próxima ficava a 70 quilômetros de casa. Trabalho com serviços gerais e quero melhorar minha vida profissional. Meu objetivo é cursar faculdade na área de tecnologia”, explicou.
O aulão contou com a participação de mais de 200 alunos (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O estudante do 2º ano da Escola Marechal Rondon, Natan Alves, de 16 anos, destacou que tem facilidade em Matemática e pretende cursar Contabilidade. Ele fará o Enem este ano para ganhar experiência, já que a prova do próximo ano poderá definir seu futuro. “Adquirir novos conhecimentos e revisar matérias é muito importante, e esta é uma excelente oportunidade”, afirmou.
O 4º aulão Acelero Enem 2025 aconteceu no Ceeja de Rolim de Moura e reuniu mais de 200 estudantes. O preparatório já passou por Porto Velho, Ariquemes e Vilhena. Entre os participantes, Tháviny Brito, de 17 anos, aluna do 3º ano da Escola Américo Brasiliense, de Novo Horizonte, ressaltou: “quero estudar Psicologia e tirar dúvidas principalmente de Matemática, disciplina em que acho difícil”.
A professora de Redação, Doralice Alves Mendonça, durante o aulão (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
Em Rolim de Moura, o projeto foi realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e o Ceeja. Foram ministradas aulas de História, Matemática, Química, Redação, Física e Biologia.
“Este projeto foi idealizado pelo presidente da Assembleia, Alex Redano, com o objetivo de aproximar a Casa Legislativa da população e oferecer conhecimento relevante e gratuito aos jovens de Rondônia”, enfatizou o diretor-geral da Elero, Welys Assis.
Enem 2025
O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. Em 2025, as provas serão realizadas nos dias 9 e 16 de novembro. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), até julho de 2025, houve 4.811.338 inscritos confirmados em todo o Brasil para o Enem. Em Rondônia, o número de inscritos confirmados foi de 46.801. O exame serve como:
- Porta de entrada para o ensino superior por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies);
- Meio de certificação do ensino médio ou de proficiência parcial para pessoas maiores de 18 anos;
- Instrumento de avaliação para instituições de ensino que usam a nota única ou como parte do processo seletivo.
Professores do aulão e representantes da Elero e da Seduc (Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
Fotos: Eliete Marques e Rafael Oliveira I Sec
