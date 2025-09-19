Jojo Todynho tenta se explicar após audiência com o PT: “Uma vergonha”

Publicada em 19/09/2025 às 10h43
A influenciadora Jojo Todynho surgiu ao lado de seus advogados, Bruno Mezzadri e Sérgio Figueiredo, para comentar a audiência de conciliação com o Partido dos Trabalhadores (PT), realizada nesta quinta-feira (18). O processo foi movido depois que Jojo afirmou ter recebido proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.
No vídeo publicado em suas redes sociais, Jojo disse estar acompanhada de sua defesa para prestar esclarecimentos. O advogado Bruno classificou a ação como “uma vergonha”, apontando que o partido demonstrou desconhecimento legal. Ele explicou que, segundo o artigo 139 do Código Penal, uma queixa-crime exige “fato concreto” e “pessoa determinada”, o que não se aplica à frase usada por Jojo, “me ofereceram”.
Já o advogado Sérgio Figueiredo afirmou que a defesa apresentará os devidos esclarecimentos ao promotor responsável, destacando que a ação é “inepta” e deve ser arquivada.
