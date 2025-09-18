Jojo Todynho rebate críticas após comentário do namorado sobre sua franja

Publicada em 18/09/2025 às 10h28
Jojo Todynho usou as redes sociais para se posicionar após a repercussão de uma brincadeira feita por seu namorado, Thiago Gonçalves. Durante um momento descontraído, ele comparou a nova franja da cantora a uma “crina de cavalo”, o que levou internautas a acusarem o relacionamento de ser tóxico.
Ao notar a reação, Jojo defendeu o companheiro e afirmou que o comentário foi apenas uma piada. “Vocês têm que separar o que é um homem abusivo e o que é uma brincadeira saudável. Não pode brincar mais? Aí ele não pode brincar que já é tóxico, abusivo?”, disse a artista, ressaltando a intimidade entre os dois.
A influenciadora também destacou que costuma brincar com Thiago, rejeitando as críticas. “Então eu também sou abusiva? Eu sou tóxica? Eu só mostrei o novo visual, não pedi opinião. Eu gostei e isso é o que importa”, disparou.
Por fim, Jojo lembrou que busca evitar polêmicas que não somam em sua vida e enfatizou sua nova fase pessoal. “Esquece a Jojo do passado. O que eu fui não muda meu futuro e não anula minha nova jornada”, concluiu.
