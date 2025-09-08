Ji-Paraná encerra Semana da Pátria com grande desfile cívico

Publicada em 08/09/2025 às 14h28
A Prefeitura de Ji-Paraná realizou no último domingo (7) o tradicional desfile de 7 de Setembro, que reuniu centenas de pessoas na Avenida Marechal Rondon. O evento foi marcado pela participação de escolas municipais e estaduais, forças de segurança, instituições civis e fanfarras que encantaram o público com muito ritmo e sincronia. Um dos destaques foi o retorno dos veteranos da fanfarra Júlio Guerra, que emocionaram com uma apresentação impecável.
O desfile foi precedido por um cerimonial oficial, que contou com a presença do prefeito Affonso Cândido (PL), da vice-prefeita Marley Muniz (PL), do deputado estadual Nim Barroso (PSD), da deputada federal Silvia Cristina (PP), do senador Marcos Rogério (PL), além de representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e o secretário municipal de Educação, Robson Casula. Todas as autoridades acompanharam o desfile do início ao fim, reforçando a importância da data para a cidade.
O prefeito Affonso Cândido destacou a relevância do ato cívico para a comunidade:
“O 7 de Setembro é um momento de reflexão sobre o Brasil que temos e o Brasil que queremos construir. Fico muito feliz em ver nossas escolas, forças de segurança e instituições desfilando com tanto orgulho e patriotismo, e ainda mais em perceber que a população compareceu em peso para prestigiar essa festa cívica”, afirmou.
O desfile marcou o encerramento da Semana da Pátria, organizada pela Prefeitura de Ji-Paraná, que contou com diversos momentos de civismo e patriotismo. A programação incluiu atos cívicos no 2º Batalhão da Polícia Militar, no Palácio Urupá, em escolas municipais e estaduais e também na APAE, reforçando o compromisso do município em valorizar a história, a cidadania e a integração da comunidade.
