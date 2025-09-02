Ji-Paraná celebra Semana da Pátria com solenidade cívica em frente à Prefeitura

Publicada em 02/09/2025 às 14h26
A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, nesta terça-feira (2), mais um ato cívico da programação da Semana da Pátria 2025. O momento aconteceu em frente ao Palácio Urupá, sede do governo municipal, reunindo estudantes, autoridades e a comunidade para celebrar o tema deste ano: “A cultura e a arte rondoniense: relações étnico-raciais na formação de um povo.”
Estiveram presentes alunos de escolas municipais, vereadores representados pelo presidente da Câmara, Marcelo Lemos (Republicanos), além de integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Também participaram servidores públicos, secretários municipais, representantes do povo indígena Arara, que apresentaram artesanatos durante o evento, o presidente da CDL Ji-Paraná, Elias Pereira, e demais lideranças locais.
O prefeito Affonso Cândido (PL) e a vice-prefeita Marley Muniz (PL) acompanharam o ato. Em sua fala, o chefe do Executivo destacou a relevância da Semana da Pátria para reforçar os valores de cidadania e união.
“A Semana da Pátria é um momento de refletirmos sobre nossa história e reafirmarmos o compromisso com o futuro de Ji-Paraná e de Rondônia. Ver nossas crianças, autoridades e representantes de diferentes culturas juntos aqui hoje mostra a força da nossa diversidade e o quanto ela nos une como povo”, ressaltou o prefeito.
A programação da Semana da Pátria, organizada pela Prefeitura de Ji-Paraná, teve início no domingo (31) com o Festival de Bandas e Fanfarras, seguiu na segunda-feira (1º) com o ato cívico no 2º Batalhão da Polícia Militar e continua ao longo da semana em diferentes pontos da cidade. O encerramento será no domingo (7), com o tradicional desfile de 7 de Setembro, que deve reunir milhares de ji-paranaenses.
